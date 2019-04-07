دانت الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن اجتماع مجموعة "G7" وتعتبره غير بناء وأحادي الجانب ويتناقض مع التزامات الدول الأوروبية في الاتفاق النووي.

إقرأ المزيد

ونقل مراسلنا في طهران عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي اليوم الأحد، القول: "البيان تضمن تفسيرات واهية وغير صحيحة بشأن البرنامج النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة ومنظومتها الصاروخية. إن مجموعة G7 تقع تحت تأثير السلوك غير القانوني للولايات المتحدة وتسعى إلى إرضائها عبر تكرار ادعاءات غير صحيحة".

وتابع قاسمي، "ندين انتهاك الدول الأوروبية الثلاث لمبادئ الاتفاق النووي ونطالبها بتقديم توضيحات .. إيران ستتابع انتهاك الدول الأوروبية الثلاث للاتفاق عبر الآليات المتوفرة في الاتفاق".

وشدد قاسمي على الدور البناء لإيران في تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط، مؤكدا على أن البرنامج الصاروخي الإيراني "سلمي ودفاعي".

المصدر: RT