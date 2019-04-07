 
مباشر

إيران تعد مشروع قانون يعتبر الجيش الأمريكي منظمة إرهابية

أخبار العالم

إيران تعد مشروع قانون يعتبر الجيش الأمريكي منظمة إرهابية
Reuters Nazanin Tabatabaee Yazdi
مجلس الشورى الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/loql

أعلن نواب في البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون يعتبر الجيش الأمريكي منظمة إرهابية، ردا على نية واشنطن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

إقرأ المزيد
أرشيف - أفراد من الجيش الإيراني في طهران، 22 سبتمبر 2015
طهران تهدد واشنطن بإدراج الجيش الأمريكي على قائمة الإرهاب

وقال حسين نقوي حسيني عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) اليوم الأحد خلال جلسة للبرلمان إنه تم إعداد مشروع قانون يعتبر القوات العسكرية الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة أنها إرهابية.

وأضاف حسيني أنه سيجري التصويت على هذا المشروع في حال أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.

بدوره هدد النائب علي رضا سليمي خلال كلمته في البرلمان باستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة في حال اتخذت واشنطن هذه الخطوة.

وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، غدا الاثنين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تىسريب صوتي لمعارض سوري يتهم فيه شخصيات مشهورة من الائتلاف السوري بالفساد وزيارة إسرائيل