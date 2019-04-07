زار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سلیماني محافظة خوزستان بعد أن اجتاحتها الفيضانات والسيول.

واطلع سليماني على أوضاع المواطنين الذين تضرروا جراء الفيضانات.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 19 مارس الماضي في عدة مناطق إيرانية مما تسبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، وقتل زهاء 70 شخصا، فضلا عن حدوث أضرار مادية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة، وواجهت منظمات الإغاثة مصاعب في التعامل مع هذه الكارثة.

المصدر:RT