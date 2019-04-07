تظاهر مئات الأشخاص، أمس السبت، في لندن أمام فندق "دورشستر" الذي تملكه سلطنة بروناي، وذلك احتجاجا على تطبيق هذه الدولة عقوبة الرجم حتى الموت بحق مثليي الجنس ومرتكبي الزنا.

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وقال بيتر تاتشل، الناشط البريطاني في الحركات المطالبة بحقوق المثليين، في كلمة ألقاها أمام الحشود: "في حال لم تستمع السلطات إلى هذه النداءات من أجل التعقل والتعاطف، نعتبر أن الحكومة البريطانية يجب أن تقطع كل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع هذا النظام".

ورفع بعض الناشطين أمام الفندق لافتات وأعلاما وتمكنوا من اجتياز الحواجز التي نصبت في الطريق إلى الفندق.

واعتبرت النائبة العمالية، ايميلي ثورنبري، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، أنه "يجب طرد" بروناي من الكومنولث، إذا لم تتراجع عن هذه القوانين.

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وأضافت أمام المتظاهرين: "معركتنا تستهدف سلطان بروناي وهذه القوانين الرهيبة. نحن نقول لا لهذه القوانين".

وكان الممثل الأمريكي، جورج كلوني، والمغني البريطاني، إلتون جون، قد وجها سابقا دعوة إلى مقاطعة 9 فنادق فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.

من جهتها أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، أمس السبت، أنها ستعيد تقييم قرارها منح شهادة فخرية لسلطان بروناي، قائلة إنها تؤيد الموقف الدولي الرافض لهذه القوانين الأخيرة في السلطنة.

كما اعتبرت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، أن فرض بروناي تطبيق هذه القوانين "خطوة إلى الوراء" في هذا البلد.

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وكانت سلطنة بروناي التي يحكمها السلطان حسن بلقية أصبحت، الأربعاء الماضي، أول دولة في جنوب شرق آسيا تطبق على المستوى الوطني قانونا جزائيا استنادا إلى الشريعة الإسلامية المتشددة.

وقد نالت السلطنة، العضو في الكومنولث والتي كانت محمية بريطانية، استقلالها عن بريطانيا عام 1984. ولا تزال تضم حامية بريطانية.

المصدر: أ ف ب