مقتل 70 "داعشيا" في عملية أمنية واسعة النطاق بشرق أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 70 من عناصر تنظيم "داعش - خراسان"، جراء عملية أجرتها قوات الجيش الأفغاني ضد المسلحين في ولاية ننكرهار شرقي البلاد، حسبما أفادت وكالة "خامة برس"، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة أن "عملية واسعة النطاق أجريت بهدف القضاء على معقل لتنظيم داعش - خراسان بمديرية خوجياني، وأسفرت عن مقتل 70 من مقاتلي التنظيم وتدمير مخبأ للأسلحة".

وذكرت الوكالة أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك "داعش"، لم تصدر أي تعليق حول العملية ونتائجها.

وشهد الوضع الأمني في ولاية ننكرهار تدهورا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، وسط سعي كل من حركة "طالبان" وتنظيم "داعش -خراسان" (وهو فرع لتنظيم "داعش" في أفغانستان وباكستان) لتعزيز مواقعه ونفوذه العسكري في المنطقة.

المصدر: خامة برس