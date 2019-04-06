خامنئي يحث بغداد على إخراج القوات الأمريكية من العراق سريعا

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة العراقية إلى إخراج القوات الأمريكية من البلاد على وجه السرعة، متهما الولايات المتحدة بعرقلة الديموقراطية في العراق.

وقال خامنئي، خلال استقباله اليوم السبت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن "العلاقات بين العراق وإيران تتجاوز علاقات تربط بلدين جارين"، مضيفا: "يجب على الحكومة العراقية أن تفعل شيئا لإخراج القوات الأمريكية من البلاد في أسرع وقت ممكن"​​​.

واعتبر أن "الأمريكيين وأتباعهم في المنطقة يرفضون تحول العراق إلى الديمقراطية الحقيقية ويرفضون الشخصيات الحالية التي تسير بالديمقراطية في العراق، لأنهم يعتبرون ذلك متعارضا مع مصالحهم الشخصية".

كما اتهم خامنئي القوات الأمريكية بقتل العديد من العلماء العراقيين بعد دخولها البلاد في 2003.

وحضر اللقاء أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقد وصل عبد المهدي إلى طهران اليوم السبت لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين. وقبيل لقائه المرشد الإيراني الأعلى أجرى جولة محادثات مع الرئيس الإيراني، وعقدا في ختام الاجتماع مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وأكد عبد المهدي وروحاني خلال لقائهما على عمق العلاقات بين العراق وإيران وضرورة تعزيزها، فيما أكد روحاني أن القدس عاصمة فلسطين والجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

المصدر: وكالات