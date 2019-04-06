أكد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أنه سيبحث مع الدول الصديقة ملف المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات في البلاد ومنع الولايات المتحدة لدخول تلك المساعدات.

وقال لاريجاني في مؤتمر صحفي قبيل توجهه إلى دولة قطر، صباح اليوم السبت: "بالإضافة إلى العقوبات الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، فإنها تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الهلال الأحمر الإيراني لإغاثة منكوبي الفيضانات، وسوف نتابع هذا الملف ومنع واشنطن لدخول المساعدات مع الدول الصديقة"​​​.

وأضاف: "هناك الكثير من المساعدات يجب أن تقدم للعديد من المحافظات المتضررة، وكان يجب أن يقوم الصليب الأحمر بتقديم هذه المساعدات".

وتعاني مناطق عديدة في إيران من الفيضانات التي اجتاحتها منذ أيام، وتسببت في مصرع 67 شخصا على الأقل.

وأعلنت السلطات الإيرانية حالة الطوارئ لمواجهة كارثة الفيضانات في محافظة خوزستان ولورستان وعدد من المدن الأخرى، وقررت إخلاء عشرات القرى والبلدات، الثلاثاء الماضي.

وبالإضافة إلى خوزستان ولورستان تواجه 6 محافظات أخرى أوضاعا حرجة، حيث جرى إعلان 23 محافظة من أصل 31 في البلاد، بأنها مناطق تأثرت بالأمطار ومهددة بأن تجتاحها الفيضانات.

وتتهم طهران واشنطن بمنع إرسال ووصول المساعدات الإنسانية لمتضرري الفيضانات، بسبب فرضها للعقوبات الصارمة على إيران.

المصدر: سبوتنيك