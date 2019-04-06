كتبت صحيفة "Independent" البريطانية أن وزارة الداخلية البريطانية بدأت إصدار الجوازات البريطانية الوطنية التي لا تحمل عبارة "الاتحاد الأوروبي".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة، اليوم السبت: "بدأ استخدام الجوازات ذات الغطاء الأحمر والتي لا تحمل عبارة "الاتحاد الأوروبي" في 30 مارس الماضي. ولكن سيستمر إصدار النوع القديم للجوازات الحاملة لعبارة "الاتحاد الأوروبي" لمدة قصيرة بعد هذا الموعد، وذلك لاستخدام جميع نماذج الجوازات القديمة التي تم طباعتها سابقا وتقديم أكبر فائدة لدافعي الضرائب".

وأشار إلى أن السلطات البريطانية كانت تعتقد في البداية أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، موضحا أن البريطانيين سيحصلون على النوعين القديم والجديد للجوازات قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن لن يكون بإمكانهم اختيار أي نوع منهما.

وتخطط الحكومة أيضا بدء إصدار الجوازات الوطنية مع الغطاء الأزرق نهاية العام الجاري.

ويعبر البريطانيون الذين حصلوا على الجوازات "الحمراء" دون كلمات "الاتحاد الأوروبي" عليها عن دهشتهم من التصميم الجديد للجواز.

ووفق نتائج الاستفتاء العام كان من المخطط أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 29 مارس عام 2019.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاتحاد الأوروبي لتأجيل هذا الموعد إلى 30 يونيو القادم، وذلك بسبب رفض البرلمان البريطاني الموافقة على اقتراح الحكومة حول نص الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط الخروج من الاتحاد "بريكسيت".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في وقت سابق أن قمة طارئة للاتحاد الأوروبي ستعقد في 10 أبريل الجاري بسبب نتائج التصويت في البرلمان البريطاني.

المصدر: نوفوستي