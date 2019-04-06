قالت صحيفة "Air Force Times" إن استخدام تركيا مقاتلات "F-35" الأمريكية، إلى جانب منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400"، قد يكشف أسرار تكنولوجيا هذه الطائرات "غير المرئية".

وقالت الصحيفة الأمريكية، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية، المذكورة، قد تستخدم لجمع المعطيات عن عمل وأداء "F-35" والطائرات الأمريكية الأخرى، وهذه المعلومات قد تقع في أيدي روسيا، وخاصة المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا "الشبح".

Here’s how F-35 technology would be compromised if Turkey also had the S-400 anti-aircraft systemhttps://t.co/FmVYzo7NIZpic.twitter.com/6AJ9k44qBQ — Air Force Times (@AirForceTimes) 5 апреля 2019 г.

وترى الصحيفة، أن تصرف تركيا هذا قد يعرض منظومات عسكرية غربية أخرى للخطر.

إقرأ المزيد

على سبيل المثال، تستخدم دول الناتو قناة "Link 16"، لنقل المعلومات التكتيكية، وهذه القناة تسمح للطائرات الحربية والسفن والقوات البرية التابعة لدول حلف الناتو، بتبادل المعطيات والبيانات في نظام الزمن الحقيقي (أون لاين).

ويستخدم طيران الناتو، نظام التعريف "صديق/عدو"، المعروف باسم "IFF"، وتحليق طائرات "F-35" بعد حصول تركيا عليها فوق مناطق نشاط منظومات "إس-400" الروسية، يتوجب تزويد هذه المنظومات الصاروخية بمعدات تسمح بالتعامل مع "IFF"، وهذا بدوره، قد يكشف للروس بعض الخصائص التقنية لقناة "Link 16" و"IFF".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ظهور "إس-400" لدى تركيا، سيجعل من الصعب على الجيش الأمريكي تحليق طائراته من طراز "F-35" من القاعدة الجوية التركية "إنجيرليك".

المصدر: نوفوستي