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35 مصابا جراء تصادم عشرات السيارات وسط إسبانيا (فيديو)

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أصيب 35 شخصا بجروح أحدهم في حالة خطرة، اليوم الجمعة، جراء حادث مروري ضخم تصادمت فيه نحو 50 سيارة، حسبما أفادت خدمة الطوارئ في منطقة مدريد الإسبانية.

وأشارت الخدمة، في بيان، إلى أن الحادث وقع على طريق "A1" السريع قرب بلدة سوموسيرا، التي تبعد 90 كلم عن العاصمة، مضيفة أن سلسلة السيارات المتصادمة امتدت على نحو كيلومترين.

وأسفر الحادث، الذي تسبب فيه تساقط الثلوج الغزيرة في المنطقة، عن إغلاق الطريق لساعات عدة.

المصدر: نوفوستي

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