سويسرا ستمثل مصالح الولايات المتحدة في فنزويلا

وقعت الولايات المتحدة وسويسرا اتفاقا بأن تمثل الأخيرة مصالح واشنطن في فنزويلا بعد أن سحبت الولايات المتحدة آخر دبلوماسييها من البلاد.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "التفويض يتيح لسويسرا إمكانية لتساهم في تخفيف التوترات بين البلدين ولتلعب بالتالي دورا بناء من أجل استقرار المنطقة".

وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن فنزويلا يجب أن توافق على تمثيل سويسرا للمصالح الأمريكية لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

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ووقع على الاتفاق وزير الخارجية السويسري والسفير الأمريكي لدى برن.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا تمثل حاليا المصالح الأمريكية في إيران. وفي وقت سابق كانت تؤدي ذات المهمة في كوبا.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت جميع دبلوماسييها من فنزويلا على خلفية تفاقم التوترات داخل البلاد. من جهتها، أعلنت كاراكاس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

المصدر: رويترز