 
مباشر

سويسرا ستمثل مصالح الولايات المتحدة في فنزويلا

أخبار العالم

سويسرا ستمثل مصالح الولايات المتحدة في فنزويلا
Globallookpress Horst Galuschka
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lol1

وقعت الولايات المتحدة وسويسرا اتفاقا بأن تمثل الأخيرة مصالح واشنطن في فنزويلا بعد أن سحبت الولايات المتحدة آخر دبلوماسييها من البلاد.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "التفويض يتيح لسويسرا إمكانية لتساهم في تخفيف التوترات بين البلدين ولتلعب بالتالي دورا بناء من أجل استقرار المنطقة".

وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن فنزويلا يجب أن توافق على تمثيل سويسرا للمصالح الأمريكية لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

إقرأ المزيد
أرشيف - مبنى السفارة الأمريكية في كاراكاس في 4 مارس 2015
"وجودهم يقيد سياستنا".. واشنطن تسحب آخر دبلوماسييها المتبقين من فنزويلا

ووقع على الاتفاق وزير الخارجية السويسري والسفير الأمريكي لدى برن.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا تمثل حاليا المصالح الأمريكية في إيران. وفي وقت سابق كانت تؤدي ذات المهمة في كوبا.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت جميع دبلوماسييها من فنزويلا على خلفية تفاقم التوترات داخل البلاد. من جهتها، أعلنت كاراكاس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبل مؤتمر الحوار.. المواجهات مستمرة حول العاصمة الليبية طرابلس