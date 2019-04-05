مرشح المعارضة في اسطنبول: ما زلت متقدما في الانتخابات البلدية

أعلن مرشح المعارضة التركية في اسطنبول أنه ما يزال متقدما على منافسه من الحزب الحاكم في خضم عملية إعادة فرز بعض بطاقات الاقتراع، بعد الانتخابات البلدية التي أجريت يوم الأحد.

وقال أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، صباح الجمعة، إنه يتقدم بنحو 19 ألف صوت على مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

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وتعد هذه نسبة ضئيلة من الأصوات في مدينة يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

وصرح إمام أوغلو أيضا في مقابلة مع قناة "فوكس هابر" بأن إعادة فرز الأصوات "ستنتهي بحلول آخر الأسبوع"، مشيرا إلى أنه سيبقى متقدما بنحو 18 إلى 20 ألف صوت.

وإذا كان حزب العدالة والتنمية حل أولا في هذه الانتخابات على الصعيد الوطني، فإنه خسر حسب النتائج المؤقتة، العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، أهم مدينتين في البلاد.

وقدم الحزب الحاكم شكاوى لدى السلطات الانتخابية في عدد كبير من المدن، منتقدا "المخالفات الفاضحة"، ومعتبرا أن عددا كبيرا من الأصوات قد احتُسبت لاغية، ما أدى إلى حرمان مرشحيه من الفوز، حسب قوله.

وكان متاحا للفروع المحلية من اللجنة العليا للانتخابات حتى الخميس، القيام بأول إعادة فرز للأصوات في اسطنبول حيث أعيد احتساب الأصوات التي اعتُبرت باطلة في 15 من 39 دائرة، وأعيد فرز جميع الأصوات في 3 دوائر أخرى، وفي أنقرة، أعيد فرز جميع الأصوات في 11 من 25 دائرة في العاصمة.

لكن الشكاوى استمرت الجمعة، وهذه المرة لدى الفروع الإقليمية للجنة الانتخابية العليا، ويمكن طلب الاستئناف بعد ذلك حتى 10 أبريل.

وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن بعد ظهر الخميس، أنه سيمضي حتى النهاية في طلب إعادة فرز الأصوات في أنقرة، حيث تقدم المعارضة أوضح وأكبر من تقدمها في اسطنبول.

ومن دون انتظار النتائج النهائية، بات إمام أوغلو يقدم نفسه على أنه "رئيس بلدية اسطنبول" ويزيد من مداخلاته الإعلامية.

المصدر: أ ف ب