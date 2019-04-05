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انطلاق مناورات أوكرانية أطلسية مشتركة في البحر الأسود

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انطلاق مناورات أوكرانية أطلسية مشتركة في البحر الأسود
AFP VELKO ANGELOV
مناورات للناتو في البحر الأسود (صورة أرشيفية)
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شرعت أوكرانيا ودول من حلف الناتو اليوم الجمعة في تنفيذ مناورات "Sea Shield" (درع البحر) العسكرية المشتركة في البحر الأسود.

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وأفاد المكتب الصحفي للحلف في بيان له بأن "14 سفينة حربية رومانية إضافة إلى 6 سفن من بلغاريا وكندا واليونان وهولندا وتركيا، وبمشاركة 2200 عسكري، بدأت بتنفيذ مهام قتالية مشتركة في منطقة البحر الأسود".

وذكر البيان أن المناورات تستمر حتى يوم 13 أبريل الحالي.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني بلفيل كليمكن اليوم بأن كييف والناتو سيتصرفان في البحر الأسود "دون طلب إذن من روسيا"، مضيفا أن كييف "لن تستأذن موسكو في المسائل مثل إجراء عمليات مراقبة من البحر والجو والفضاء، وتعزيز حضورها العسكري وتنفيذ تدريبات في المنطقة".  

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جاء هذا التصريح غداة موافقة دول الحلف على حزمة إجراءات تستهدف دعم أوكرانيا في منطقة البحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت البحرية الروسية تنفيذها مناورات في البحر الأسود، تضمنت إطلاقات لصواريخ "موسكيت" المضادة للسفن.

المصدر: وكالات

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