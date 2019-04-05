انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الانتخابات المحلية الماضية في تركيا، داعيا إياهما إلى "معرفة حدودهما".

واعتبر أردوغان خلال حديث لصحفيين في اسطنبول، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحات غربية حول الانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي، أن واشنطن وبروكسل تحاولان "التدخل في شؤون تركيا"، مضيفا في هذا السياق: "على الولايات المتحدة وأوروبا أن تعرفا حدودهما".

وتابع أردوغان، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية: "بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات، دخلنا في المسار القضائي (لتقديم طعون على النتائج)".

وأشار أردوغان إلى أن الأحزاب التركية تقوم بإجراءات طعونها، وهذا حقها الطبيعي، وأكد أن "تحالف الشعب" الذي يضم "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية"، حصل على 53.3 بالمئة من الأصوات في الانتخابات المحلية.

وبين الرئيس التركي أن "تحالف الشعب" فاز في 25 قضاء من بين 39 من إجمالي أقضية اسطنبول.

وحول الطعون المقدمة، قال أردوغان: "إذا لم تستجب لجنة الانتخابات باسطنبول إلى طلبنا سيتولد لدينا حق اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات".

ولفت إلى أن الأغلبية الساحقة في مجلس بلدية اسطنبول بيد "تحالف الشعب".

وتشير النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، إلى تقدم مرشح "الشعب الجمهوري"، أكرم إمام أوغلو، على منافسه بن علي يلدريم، لرئاسة بلدية اسطنبول، في وقت قدم فيه "حزب العدالة والتنمية" اعتراضات لإعادة فرز الأصوات في عدد من الأقضية.

وعلى خلفية هذه التطورات أصدر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعوات لقبول "النتائج الشرعية" للانتخابات.

المصدر: الأناضول + وكالات