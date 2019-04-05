لندن: أسانج حر ويمكنه مغادرة السفارة الإكوادورية

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج حر وبإمكانه مغادرة السفارة الإكوادورية في لندن في أي وقت.

ونقل المحرر في صحيفة "غارديان"، باتريك فينتور" عن هانت قوله اليوم الجمعة إن "جوليان أسانج شخص حر وبإمكانه مغادرة هذه السفارة عندما يريد. ونود تسوية الوضع في أسرع وقت ممكن. الأمر يتوقف عليه".

Jeremy Hunt UK Foreign Secretary: "Julian Assange is a free man. He can leave that embassy whenever he wants. We want the situation resolved as quickly as possible. It is up to him". — Patrick Wintour (@patrickwintour) 5 апреля 2019 г.

من جانبه، ظهرت على حساب "ويكيليكس" في "تويتر" تغريدة مفادها: "أفاد مصدر رفيع المستوى في الإكوادور لـWikiLeaks بأن جوليان أسانج سيتم ترحيله خلال "ساعات أو أيام" عن طريق استخدام فضيحة #INAPapers كذريعة، وأنه يوجد بالفعل اتفاق مع المملكة المتحدة على اعتقاله".

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) 4 апреля 2019 г.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة البريطانية نشرت ضباطا مسلحين في محيط سفارة الإكوادور بلندن اليوم الجمعة بعد أن أعلن "ويكيليكس" عن احتمال "طرد" أسانج من المبنى قريبا.

وقالت الشرطة البريطانية مجيبة على سؤال من الوكالة بشأن أسانج إنه لم تتم أي تغيرات في إجراءات الرقابة التي تخضع لها، مؤكدة أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه لا تزال "فعالة" وأنها "ملزمة بتنفيذ هذا الأمر في حال مغادرته السفارة".

وكانت وزارة خارجية الإكوادور قد أصدرت بيانا، أمس الخميس، رفضت فيه التعليق على ما وصفته بـ "شائعات أو نظريات أو تخمينات" بخصوص أسانج.

في وقت لاحق، صرح مسؤول إكوادوري رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"أسوشيتيد برس" بأنه لم يتخذ أي قرار بطرد أسانج من السفارة.

وأسامج موجود داخل سفارة الإكوادور منذ أغسطس 2012 ولم يغادر المبنى خوفا من اعتقاله فور الخروج وتسليمه للولايات المتحدة بسبب تسريبه آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية عبر "ويكيليكس".

المصدر: RT + أسوشيتد برس