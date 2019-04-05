استطلاع: نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

تشير استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية إلى تعادل لائحتي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتز، لكنها تفيد بأن نتنياهو هو الأوفر حظا لتشكيل حكومة جديدة.

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وترجح معظم الاستطلاعات حصول اللائحة الوسطية للجنرال غانتز على عدد من المقاعد يفوق العدد الذي سيشغله الليكود.

وبحسب 5 استطلاعات، قد تنال لائحة الجنرال غانتز بين 28 و32 مقعدا، مقابل 26 أو 27 مقعدا لليكود برئاسة نتنياهو، فيما يتوقع استطلاع وحيد نيل حزب رئيس الوزراء 31 مقعدا في البرلمان.

لكن النتائج التي قد تحققها الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تتحالف مع الليكود تشير إلى أن نتنياهو سيكون في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي.

في الأثناء، تدفع عوامل عديدة المحللين إلى الحذر، بدءا بالدور المهم الذي يلعبه تقليديا الناخبون المترددون قبل أيام من التصويت، وتعدد اللوائح الانتخابية.

ويمكن أن تخفق العديد من اللوائح التي قد تدخل في كتلة نتنياهو اليمينية بتحقيق نسبة 3.25% الضرورية لدخول البرلمان.

وفي إسرائيل، يختار الناخبون نوابهم، لكن ليس بالضرورة أن يختار رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة تلقائيا رئيس اللائحة المنتصرة.

واليوم الجمعة هو آخر يوم يمكن أن تنشر فيه استطلاعات للرأي العام.

المصدر: وكالات