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سياسي ألماني يدعو لحل الناتو ويؤكد خطورته على الأمن العالمي

أخبار العالم

سياسي ألماني يدعو لحل الناتو ويؤكد خطورته على الأمن العالمي
Reuters
أرشيف - رجل يبكي أمام أنقاض منزله بعد أن قصفت طائرات الناتو المنطقة المحيطة بقرية راليا جنوب غرب بلغراد 27 مايو 1999
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دعا النائب في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، ألكسندر نوح، إلى حل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أنه بات يمثل تهديدا للأمن العالمي.

ونقلت بوابة "Die Freiheitsliebe" الألمانية عن نوح، أن الناتو يستخدم القوة العسكرية فقط لحماية "مصالحه الإمبريالية"، منتهكا بشكل ممنهج القوانين الدولية، ويزرع الصراعات العسكرية.

وأوضح النائب الألماني أن مرور 70 عاما على تأسيس الناتو ليس مناسبة للاحتفال، ولكن مناسبة للتفكير مليا قبل أن يصبح ذلك متأخرا.

وقال إن حلف شمال الأطلسي كشف خلال السنوات الأخيرة عن "وجهه الحقيقي"، مستحضرا قصف يوغوسلافيا وأفغانستان.

ولفت إلى أن الحلف بات يخشى من خسارة "الهيمنة الإيديولوجية ووضعه الاقتصادي"، مضيفا أن ذلك دفعه إلى زيادة وتيرة التسلح والذهاب أحيانا إلى المواجهة، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذا الوضع.

إلى ذلك يطالب الحزب اليساري في ألمانيا بخروج بلاده من الحلف الأطلسي، الذي يجب بدوره حله، وإنشاء منظومة أمن جماعية أخرى بمشاركة روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة " The National Interest "، قارنت في وقت سابق حلف شمال الأطلسي بـ"الزومبي" الذي "مات" بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لكنه لا يزال مستمرا في العمل.

المصدر: نوفوستي

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