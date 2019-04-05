زاخاروفا ترد على وزير أوكراني توعد بالمجيء إلى موسكو على ظهر دبابة

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح لوزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديمير أوميلان، أعلن فيه أنه سيأتي إلى موسكو "مع الحلفاء على ظهر الدبابات".

وكتبت زاخاروفا عبر فيسبوك أمس الخميس: "أيها الرفيق العزيز، إن موسكو التي ستكون فيها مع حلفائك على ظهر الدبابات، تقع في ولاية أيداهو. فعلى الرحب والسعة" هناك.

وتوجد في ولاية أيداهو الأمريكية، بلدة صغيرة لا يكاد عدد سكانها يتجاوز 20 ألف نسمة وتحمل اسم موسكو.

وفي وقت سابق رد الوزير الأوكراني عبر فيسبوك على دعوة اتحاد العاملين في قطاع النقل الروسي له لزيارة العاصمة الروسية لبحث قضايا النقل والمواصلات بين البلدين، رد بالقول إنه سيصل إليها يوما "مع الحلفاء على ظهر الدبابات".

المصدر: وكالات