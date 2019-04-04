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"ويكيليكس": سلطات الإكوادور تنوي طرد أسانج من سفارتها لدى لندن قريبا

أخبار العالم

Reuters Peter Nicholls
جوليان أسانج على شرفة سفارة الإكوادور في لندن
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أفاد مصدر مطلع بأن سلطات الإكوادور تعتزم طرد مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، من سفارتها لدى لندن قريبا.

ونقل موقع "ويكيليكس" عن مصدر "رفيع المستوى"، ليلة الخميس إلى الجمعة، أنه من المتوقع أن يتم طرد أسانج من السفارة "في غضون ساعات أو أيام".

وأضاف المصدر أن سلطات الإكوادور توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا حول اعتقال أسانج.

ويقيم مؤسس موقع "ويكيليكس" في مقر سفارة الإكوادور لدى العاصمة البريطانية منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.

المصدر:  RT

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