ترامب: الولايات المتحدة والصين وروسيا تنفق أموالا طائلة على الأسلحة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده وروسيا والصين تخصص أموالا هائلة للأسلحة ودعا للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتقليص هذه المبالغ وإنفاقها لتحقيق السلام.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به خلال لقاء عقده اليوم الخميس في البيت الأبيض مع نائب الرئيس الصيني، خو خيه: "الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، كلنا نستثمر مليارات الدولارات في الأسلحة بينها النووية، ما يمثل أمرا مضحكا، وأعتقد أن كلا من الصين وروسيا ستوافقان على أن هذا لا جدوى منه على الإطلاق".

وتابع ترامب: "سيكون من الأفضل بكثير أن تتفق دولنا الثلاث على عدم إنتاج هذه الأسلحة. ويمكن أن تتوصل إلى اتفاق مناسب لتوقف تخصيص الأموال للأسلحة وإنفاقها لأغراض أكثر نفعا من أجل تحقيق سلام مستدام".

من جانبه، علق نائب الرئيس الصيني على هذا المقترح بالقول: "أعتقد أن هذه الفكرة جيدة جدا".

وسبق أن أعلن ترامب مرارا عزمه على تعزيز ترسانات الأسلحة الأمريكية بما في ذلك النووية وخصص حصصا غير مسبوقة لقطاع الدفاع في ميزانية بلاده، كما أمر بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مما يتيح لواشنطن وضع سلاح جديد من هذا النوع.

المصدر: وكالات