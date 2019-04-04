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الناتو يكثف الاستطلاع في البحر الأسود وتدريباته العسكرية مع جورجيا وأوكرانيا

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الناتو يكثف الاستطلاع في البحر الأسود وتدريباته العسكرية مع جورجيا وأوكرانيا
Reuters Joshua Roberts
الأمين العام لحلف شمال الأأطلسي ينس ستولتنبيرغ ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قرر وزراء الناتو، اليوم الخميس، توسيع أبعاد العمليات الاستطلاعية في البحر الأسود وزيادة عدد التدريبات المشتركة مع كل من جورجيا وأوكرانيا.

وفي استعراض نتائج اليوم الأول من أعمال اجتماع مجلس شمال الأطلسي في واشنطن، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ: "نحن نعزز جهودنا في البحر الأسود. فقد قمنا للتو بتنسيق حزمة الإجراءات المتعلقة بتوسيع تشاطات الاستطلاع والتدريبات وجميع المسائل المهمة، من وجهة نظرنا، بالنسبة لمنطقة البحر الأسود وطبعا بالنسبة لعملنا مع شريكتينا جورجيا وأوكرانيا".

المصدر: تاس

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