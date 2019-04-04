قرر وزراء الناتو، اليوم الخميس، توسيع أبعاد العمليات الاستطلاعية في البحر الأسود وزيادة عدد التدريبات المشتركة مع كل من جورجيا وأوكرانيا.

وفي استعراض نتائج اليوم الأول من أعمال اجتماع مجلس شمال الأطلسي في واشنطن، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ: "نحن نعزز جهودنا في البحر الأسود. فقد قمنا للتو بتنسيق حزمة الإجراءات المتعلقة بتوسيع تشاطات الاستطلاع والتدريبات وجميع المسائل المهمة، من وجهة نظرنا، بالنسبة لمنطقة البحر الأسود وطبعا بالنسبة لعملنا مع شريكتينا جورجيا وأوكرانيا".

المصدر: تاس