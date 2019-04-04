بعد العراة.. المياه تغرق مجلس العموم البريطاني وتؤجل جسلة لـ"البريكست"

تم تعليق جلسة مجلس العموم البريطاني صباح اليوم وأغلق المجلس بعد تسرب المياه بشكل كبير من سقف المبنى.

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علق مجلس العموم البريطاني جلسته صباح اليوم، وأجبر النواب على مغادرة القاعة بعد أن غمرت المياه الجناح المخصص للصحافة في المجلس. وأعلنت المتحدثة باسم المجلس، ليندساي هويل، أنها اضطرت لرفع الجلسة نظرا لأن المياه كانت تغمر نائب حزب العمال، جاستن مادرز. وبعد ثلاثين دقيقة أرجئ بقية جدول الأعمال، على أن المسألة بسيطة وبالإمكان حلها.

يعني ذلك أن الحكومة لن تتمكن من وضع خطة لأي إجراءات بصدد التصويت على البريكست، وسيؤجل التصويت إلى يوم الإثنين المقبل، بينما تحوم الإشاعات حول أن ذلك أمر مقصود قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست يوم الإثنين.

ويأتي تعليق الجلسة للمرة الثانية لأسباب غريبة، بعد أن علّقت جلسة مجلس العموم الاثنين الماضي بسبب خلع بعض الناشطين ملابسهم داخل المجلس أثناء النقاشات، وقيامهم بمظاهرة "شبه عارية" حملت عنوان "العدالة للمناخ"، حيث احتاجت الشرطة البريطانية 25 دقيقة لإخراج النشطاء من مبنى المجلس، واعتقلوا بتهمة إهانة الآداب العامة.

المصدر: ديلي ميل