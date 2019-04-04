مادورو: فنزويلا أصبحت ميدان تدريب لحرب من نوع جديد

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن بلاده أصبحت ساحة تدريب لحرب من نوع جديد، تركز على استهداف مرافق الدولة الحيوية بالسلاح الكهرومغناطيسي والسيبراني.

وقال مادورو في تصريحات له أمس الأربعاء: "فنزويلا أصبحت أمام مرأى العالم ميدانا تدريبيا لاختبار أسلحة كهرومغناطيسية وسيبرانية جديدة، إضافة إلى استراتيجية حرب جديدة لا تعتمد الغزو المباشر أو القصف الصاروخي، بل "قصف" قطاعات الخدمات الأساسية والحيوية في البلاد".

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وأضاف أن هذا الأمر يجري بطواطؤ من "أسوأ معارضة تملكها البلاد منذ بداية الثورة"، مشيرا إلى أن المعارضين يخططون لاغتياله هو ورئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيليو وغيرهما من ممثلي السلطة.

وشهدت فنزويلا منذ بداية مارس الماضي سلسلة من حوادث انقطاع الكهرباء عبر كافة مناطق البلاد، قالت الحكومة إن أسبابها ناجمة عن هجمات إلكترونية وكهرومغناطيسية استهدفت منشآت المنظومة الكهربائية.

المصدر: نوفوستي