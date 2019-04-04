قالت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية "Boeing 737 Max 8"، إن المحققين لا يستبعدون اصطدام الطائرة المنكوبة بجسم خارجي.

ونقلت قناة "ABC News" عن المصادر ذاتها أنه من غير المستبعد أن اصطدام الطائرة بجسم خارجي أو طائر تسبب في تحطم جهاز الاستشعار ما أدى بدوره إلى تشغيل جهاز ضبط المناورة، الذي أفقد بدوره الطيارين التحكم في الطائرة.

وقد خلف تحطم الطائرة "Boeing 737 Max 8" التابعة للخطوط الإثيوبية، يوم 10 مارس الماضي، 157 قتيلا، بينهم 8 هم طاقم الطائرة.

وتعد هذه الكارثة لهذا الطراز من طائرات "Boeing" الثانية من نوعها خلال 5 أشهر، وقد دفع ذلك نحو 20 بلدا إلى إغلاق مجالها الجوي أمام هذا الطراز من الطائرات.

المصدر: نوفوستي