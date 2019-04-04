رئيس لجنة الانتخابات التركية يكشف ملابسات قرار إعادة فرز الأصوات باسطنبول جزئيا!

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، سعدي غوفن، أن قرار إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البلدية بمدينة اسطنبول، ليس الأول من نوعه، وكان قد طبّق سابقا.

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن غوفن قوله في تصريح صحفي من أنقرة أمس إن "اللجان المحلية في 8 أقضية باسطنبول تلقت طعونا من الأحزاب السياسية، وقرر بعضها إعادة فرز الأصوات".

من جهة أخرى، لفت المسؤول إلى أن لجنة الانتخابات في اسطنبول تلقت اعتراضا على عملية إعادة الفرز، واتخذت قرارا بالتريث ووقف العملية، مضيفا في هذا السياق أن اللجنة العليا للانتخابات تلقت بدورها اعتراضا على قرار لجنة اسطنبول، وقررت استكمال إعادة الفرز.

وردا على سؤال عما إذا كانت عملية أعادة الفرز ستقتصر فقط على الأصوات الباطلة، قال غوفن: "على معظمها"، مضيفا قوله: "هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار، وسبق تطبيقه في انتخابات سابقة".

المصدر: الأناضول