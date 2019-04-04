جنرال بولندي لا يستبعد استخدام النووي ضد روسيا!

لم يستثن الجنرال في الجيش البولندي، فالديمار سكشيبتشاك، إمكانية توجيه ضربة نووية ضد روسيا في حال نشوب حرب.

وأشار الجنرال البولندي في تصريح لوسائل إعلام، إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة سابقا إلى استخدام أسلحة ذرية لوقف تقدم الجيش (الروسي) في الأراضي البولندية، مضيفا أن مثل "هذه الخطط لا تزال قائمة في حال قيام روسيا بعدوان".

وقال سكشيبتشاك: "في حال حدوث مواجهة مع الآلة العسكرية الروسية، لا حظ لأي جيش أوروبي، بما في ذلك الجيش البولندي"، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع بلاده للدخول في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، صرح في وقت سابق بأن الناتو يخطط لبناء منشأة عسكرية على الأراضي البولندية لوضع معدات عسكرية أمريكية فيها.

المصدر: RT