أنقرة تخيّر واشنطن بين التحالف معها و"التعاون مع الإرهابيين"

دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أمس الأربعاء الولايات المتحدة للاختيار بين البقاء حليفة لتركيا، أو التضحية بعلاقات الصداقة بين البلدين بالاصطفاف مع من وصفهم بالإرهابيين.

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وكتب أوقطاي عبر تويتر ردا على تصريح لنظيره الأمريكي، مايك بنس، حول شراء تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا: "على الولايات المتحدة أن تقرر، هل تريد البقاء حليفة لتركيا، أم المخاطرة بالتضحية بصداقتنا ووضعنا في موقف صعب أمام أعدائنا عبر التعاون مع التنظيمات الإرهابية"، في إشارة ضمنية إلى الوحدات الكردية في سوريا المدعومة من واشنطن.

The United States must choose. Does it want to remain Turkey’s ally or risk our friendship by joining forces with terrorists to undermine its NATO ally’s defense against its enemies? — Fuat Oktay (@fuatoktay06) April 3, 2019

وقال بنس أمس الأربعاء إنه يتعين على تركيا الاختيار بين الشراكة مع حلف الناتو وسعيها إلى الحصول على منظومات "إس-400" الروسية.

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وفي وقت سابق من نفس اليوم، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن صفقة منظومة "إس-400" أمر محسوم، ولن تتراجع تركيا عنها. كما اقترح تشاووش أوغلو على واشنطن تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة للتأكد من أن تلك المنظومة لن تمثل خطرا على طائرات "إف-35" الأمريكية وأنظمة حلف شمال الأطلسي.

المصدر: الأناضول + رويترز