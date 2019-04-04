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أنقرة تخيّر واشنطن بين التحالف معها و"التعاون مع الإرهابيين"

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أنقرة تخيّر واشنطن بين التحالف معها و
AFP ADEM ALTAN
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي
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دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أمس الأربعاء الولايات المتحدة للاختيار بين البقاء حليفة لتركيا، أو التضحية بعلاقات الصداقة بين البلدين بالاصطفاف مع من وصفهم بالإرهابيين.

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نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
بينس: على تركيا الاختيار بين الشراكة مع الناتو أو "إس 400"

وكتب أوقطاي عبر تويتر ردا على  تصريح لنظيره الأمريكي، مايك بنس، حول شراء تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا: "على الولايات المتحدة أن تقرر، هل تريد البقاء حليفة لتركيا، أم المخاطرة بالتضحية بصداقتنا ووضعنا في موقف صعب أمام أعدائنا عبر التعاون مع التنظيمات الإرهابية"، في إشارة ضمنية إلى الوحدات الكردية في سوريا المدعومة من واشنطن.

وقال بنس أمس الأربعاء إنه يتعين على تركيا الاختيار بين الشراكة مع حلف الناتو وسعيها إلى الحصول على منظومات "إس-400" الروسية.

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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
تشاووش أوغلو: صفقة "إس 400" مع روسيا محسومة ولن نتخلى عنها

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن صفقة منظومة "إس-400" أمر محسوم، ولن تتراجع تركيا عنها. كما اقترح تشاووش أوغلو على واشنطن تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة للتأكد من أن تلك المنظومة لن تمثل خطرا على طائرات "إف-35" الأمريكية وأنظمة حلف شمال الأطلسي.

المصدر: الأناضول + رويترز

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