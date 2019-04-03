البنتاغون يعتزم إنشاء نظام يكشف إطلاق صواريخ فرط صوتية

تسعى الولايات المتحدة لإنشاء نظام إنذار هجوم بالأسلحة فرط صوتية، في غضون ثلاث سنوات، وفقا لتصريح جون رود نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية.

وقال رود خلال جلسة استماع في إحدى اللجان الفرعية للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للقوات المسلحة: "قبل كل شيء، نريد أن نكون قادرين على اكتشاف وتتبع إطلاق (الأسلحة) التي تفوق سرعتها الصوت. وهنا يدخل حيز التنفيذ مفهوم وضع أجهزة استشعار غير مكلفة في مدار أرضي منخفض.. نأمل أن نتمكن من البدء في وضع (أجهزة الاستشعار هذه) على المدار الأرضي خلال ثلاث سنوات".

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وتابع قائلا: "هذا جنبا إلى جنب مع.. طبقة الاتصالات، بالإضافة إلى القدرة على التحكم في هذه الأجهزة من الأرض، لتوفير القدرة على المراقبة أولا (حالة استخدام الأسلحة فرط صوتية)، وإنشاء نظام قيادة وتحكم موسع، ثم مواصلة العمل على هيكلية تسمح بالتأثير على الأجسام الطائرة على سرعة فرط صوتية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تعتزم الاعتماد على الردع التقليدي والنووي، كرد فعل على التهديد الذي تشكله الأسلحة الأسرع من الصوت".

المصدر: تاس