فنزويلا تعول على دعم روسيا في استعادة الكهرباء

أعلن ريكاردو مينينديز نائب الرئيس الفنزويلي أن بلاده تعول على دعم روسيا في مسألة تأمين الكهرباء في فنزويلا.

وقال مينينديز للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن نبحث موضوع الطاقة، وخاصة في سياق العمل التخريبي في فنزويلا. ومن هذه الناحية من شأن التعاون مع روسيا أن يعطي أجوبة حقيقية عن الأسئلة التي تواجهها بلادنا في هذا المجال".

وأشار إلى أهمية حماية البلاد من "الهجمات المماثلة" في المستقبل، مضيفا أن موسكو وكاراكاس تبحثان إمكانية عقد اتفاقية في مجال الطاقة الكهربائية.

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وأضاف: "في الأيام القريبة القادمة سنبحث مواضيع النفط والآليات المالية، لأن الولايات المتحدة تضع عراقيل أمام فنزويلا في القطاع المالي. ولذلك علينا أن نبني صرحا ماليا جديدا".

ومن المقرر أن تعقد روسيا وفنزويلا اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة في موسكو يومي 4 و5 أبريل.

وسبق للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن أعلن الأربعاء عن عودة عمل شبكات الكهرباء والمياه بعد حالات الانقطاع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

واتهمت السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهرباء في فنزويلا، تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه.

المصدر: وكالات