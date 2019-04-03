 
مباشر

قاذفتا "تو 160" روسيتان تحلقان شمال أوروبا

أخبار العالم

قاذفتا
Sputnik
قاذفة "تو 160" استراتيجية تتزود بالوقود في الهواء من طائرة تزويد " (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo8v

قامت قاذفتان من طراز "تو 160" روسيتان برحلة اعتيادية فوق المياه المحايدة لأحواض بحر بارنتس وبحر نرويج وبحر الشمال، اليوم الأربعاء.

ونفذت طائرات مقاتلة من طراز "ميغ 31" دعما جويا للطائرتين البعيدتي المدى، خلال رحلتهما التي امتدت لأكثر من 13 ساعة، وتزودتا خلالها بالوقود في السماء.

وفي مراحل معينة من الرحلة الجوية، رافقت الطائرات الروسية مقاتلات من طراز "إف 16" تابعة للقوات الجوية النرويجية والدنماركية.

إقرأ المزيد
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الخارجية الروسية: إرسال قاذفات "تو-160" الاستراتيجية إلى فنزويلا لا ينتهك اتفاق حظر الأسلحة النووية

وينفذ أطقم الطيران بعيد المدى بانتظام رحلات فوق المياه المحايدة في كل من القطب الشمالي وشمال البحرين الأطلسي والأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتتم جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

إقرأ المزيد
قاذفة "تو 160" الاستراتيجية الروسية (صورة من الأرشيف)
مقاتلات بريطانية ترافق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما قصة "الصورة العارية" التي تجمع خالد أبو النجا وعمرو واكد؟