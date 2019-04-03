قاذفتا "تو 160" روسيتان تحلقان شمال أوروبا

قامت قاذفتان من طراز "تو 160" روسيتان برحلة اعتيادية فوق المياه المحايدة لأحواض بحر بارنتس وبحر نرويج وبحر الشمال، اليوم الأربعاء.

ونفذت طائرات مقاتلة من طراز "ميغ 31" دعما جويا للطائرتين البعيدتي المدى، خلال رحلتهما التي امتدت لأكثر من 13 ساعة، وتزودتا خلالها بالوقود في السماء.

وفي مراحل معينة من الرحلة الجوية، رافقت الطائرات الروسية مقاتلات من طراز "إف 16" تابعة للقوات الجوية النرويجية والدنماركية.

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وينفذ أطقم الطيران بعيد المدى بانتظام رحلات فوق المياه المحايدة في كل من القطب الشمالي وشمال البحرين الأطلسي والأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتتم جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية