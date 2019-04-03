توكايف يتعهد لبوتين بمواصلة مسيرة سلفه نزاربايف

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في الكرملين اليوم، وهنأه بمنصبه الجديد، وأشاد بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وقال المكتب الإعلامي للكريملين في بيان إن الرئيسين بحثا المسائل الأساسية في العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التكامل في الفضاء الأوراسي ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والقضايا الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال الإقليمي.

وفي ختام مشاوراتهما وقع الرئيسان بيانا مشتركا واتفاقات تعاون ثنائي، بينها اتفاقية تخص إمداد قاعدة بايكونور الفضائية الواقعة في كازاخستان ومرافقها بالغاز.

وأكد الرئيس بوتين في تصريح صحفي أدلى به عقب المباحثات أن روسيا وكازاخستان ليستا دولتين شريكتين فحسب، بل هما حليفتان، على المستويين الدولي والإقليمي.

وأضاف بوتين: "إنني متأكد من أن زيارتكم اليوم رفقة وفد كبير ستسهم في تعزيز تحالفنا المتعدد الأصعدة والأوجه"، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك الموقع يعكس سعي الطرفين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكازاخستان.

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بدوره أعلن الرئيس الكازاخستاني أنه سيبذل قصارى جهده من أجل ضمان استمرارية تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن تلك العلاقات تتطور بشكل مستمر ومتصاعد.

وأضاف توكايف أن الحديث تطرق إلى موضوع التعاون الثنائي في المجال العسكري التقني، بما في ذلك إنشاء مراكز لصيانة مختلف أنواع المعدات العسكرية.

كما اتفق الرئيسان على مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السورية في إطار عملية أستانا.

وهذه أول زيارة خارجية لتوكايف بعد توليه رئاسة كازاخستان يوم 20 مارس 2019، خلفا للرئيس السابق نور سلطات نزاربايف الذي أعلن استقالته في الـ19 من الشهر نفسه.

المصدر: RT + وكالات