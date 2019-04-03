كولومبيا تحذر مادورو من آثار نزوح مواطنيه إلى أراضيها

حمّلت كولومبيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن أي مشاكل قد تواجهها على خلفية اختراق آلاف الفنزويليين الحواجز على طول الحدود بين البلدين، واجتياحهم أراضيها.

وقال رئيس وكالة الهجرة الكولومبية كريستيان كروغر: "مادورو مسؤول عن أي شيء قد يحدث للسكان الذين يتنقلون بين البلدين"، محذرا من مخاطر تصدع جسر سيمون بوليفار على الحدود بين البلدين.

وفر ملايين الفنزويليين من بلادهم هربا من نقص الغذاء والدواء وسعيا للعمل والعبور إلى بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية.

إقرأ المزيد

وتقول حكومة كولومبيا إن توفير الخدمات الأساسية للمهاجرين الفنزويليين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة يكلفها 0.5 في المئة من ناتجها القومي.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ يناير، وأعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، في مسعى للإطاحة بمادورو بدعوى أن إعادة انتخابه في عام 2018 كانت غير قانونية.

المصدر: رويترز