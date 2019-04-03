صحيفة: قائدا الطائرة الإثيوبية المنكوبة طبقا تعليمات بوينغ قبل الكارثة

أفاد تقرير بأن طاقم الطائرة الإثيوبية بوينغ 737 ماكس المنكوبة الشهر الماضي، نفذ إجراءات الطوارئ الصادرة عن الشركة المصنعة، إلا أن ذلك لم يحل دون الكارثة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على التحقيقات لم تذكر أسماءهم، قولهم إن الطيارين في بادئ الأمر فصلا نظام منع التوقف الآلي الذي كان يدفع مقدمة الطائرة للأسفل بعد إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وأوضحت الصحيفة أن الطيارين بعد فصلهما نظام منع التوقف الآلي شغلا بعد ذلك نظاما يدويا في محاولة لتثبيت الطائرة، ولما لم يحقق ذلك النتيجة المرجوة في السيطرة على الطائرة قررا في نهاية الأمر العودة إلى النظام الكهربائي العادي للسيطرة عليها.

وقالت الصحيفة إن الطيارين بعدما أعادا تشغيل النظام العادي، اشتغل أيضا النظام الذي يدفع مقدمة الطائرة للأسفل.

وتشير وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتسن لها التحقق مما ورد في التقرير، وامتنعت بوينغ عن التعليق، قائلة على لسان متحدث باسمها إنها "لا تعلق على تحقيق لم يكتمل التزاما منها بالبروتوكولات الدولية".

المصدر: رويترز