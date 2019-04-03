غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، البحرين، بعد زيارة خاطفة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، إن زيارة الملك سلمان جاءت بدعوة من ملك البحرين، لافته إلى أنه جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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وكان الديوان الملكي البحريني، أعلن اليوم في وقت سابق أن الملك السعودي سيصل البلاد.

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twitter.com/spagov

وأتت هذه الزيارة بعد حضور الملك سلمان الدورة الـ30 للقمة العربية التي انعقدت في تونس الأحد الماضي، والتي تغيب عنها العاهل البحريني.

المصدر: واس