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زعيما جنوب السودان يزوران الفاتيكان الأسبوع المقبل

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زعيما جنوب السودان يزوران الفاتيكان الأسبوع المقبل
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أعلن الكرسي الرسولي أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار سيزوران الفاتيكان الأسبوع المقبل.

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وكتب مدير الإعلام في الفاتيكان أليساندور جيسوتي: "يمكنني أن أوكد أنه من المرتقب تنظيم خلوة روحية لقادة جنوب السودان الأسبوع المقبل في الفاتيكان".

وقالت وسائل إعلام إن مشار وكير سيزوران الفاتيكان في 9 و10 أبريل الحالي.

وكان الزعيمان وقعا في سبتمبر الماضي في أديس أبابا اتفاق سلام جديدا ينص على تقاسم السلطة ويهدف إلى وقف حرب أهلية مستمرة منذ حوالي خمس سنوات وأوقعت نحو 380 ألف قتيل ودفعت بأربعة ملايين شخص إلى النزوح.

وعبر البابا فرانسيس عدة مرات عن قلقه إزاء الوضع في جنوب السودان وكرر في منتصف مارس التعبير عن رغبته في زيارة جنوب السودان لتشجيع عملية السلام.

المصدر: وكالات 

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