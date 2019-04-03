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الشرطة النيوزيلندية تعثر على مؤيد لهجوم المسجدين منتحرا

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الشرطة النيوزيلندية تعثر على مؤيد لهجوم المسجدين منتحرا
Sputnik
الشرطة النيوزلندية- أرشيف
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قالت الشرطة النيوزيلندية الأربعاء إنها تعتقد أن تروي دوبوفسكي من كرايست تشيرش الذي يشتبه في انتحاره كان يشكل تهديدا كبيرا للمجتمع.

وأكدت أنه دعم هجمات كرايست تشيرش الإرهابية واحتفظ بمحتويات متطرفة عنيفة وأسلحة نارية وذخائر في منزله، وعثرت الشرطة النيوزلندية، على جثة رجل خمسيني، يشتبه بأنه كان مؤيدا لهجمات المسجدين الإرهابية التي راح ضحيتها نحو 50 شخصا في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.

وذكرت الشرطة النيوزلندية، أنها عثرت على أرتيمي دوبوفسكي 54 عاما والمعروف أيضا باسم تروي، ميتا الأسبوع الماضي.

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وقال قائد الشرطة جون برايس، إن دوبوفسكي لفت انتباههم بعد إرساله رسائل إلكترونية مزعجة تبين تأييده لمنفذ هجومي المسجدين اللذين وقعا في 15 مارس وراح ضحيتهما العشرات، وذلك على الرغم من عدم وجود رابط مباشر بينهما.

وأشار برايس إلى أن رجال الشرطة قاموا بتفتيش 3 من عقارات كان يمتلكها دوبوفسكي، ووجدوا أسلحة وذخيرة ومحتوى متطرفا عنيفا.

وتابع أن الشرطة حددت موقع دوبوفسكي في مركبة، ثم تفاوضت معه لمدة 3 ساعات قبل الاقتراب من المركبة، لتجده منتحرا.

المصدر: وكالات

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