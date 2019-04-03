ستولتنبرغ يدافع عن ترامب في مطلبه زيادة إنفاق أعضاء الناتو

أعلن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ عقب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يوجد تأثير حقيقي لدعوة الأخير لتوزيع أعباء الإنفاق في الناتو بشكل عادل على كل أعضائه.

وقال ستولتنبرغ: "خضنا مناقشة ممتازة مع الرئيس ترامب بشأن الحفاظ على قوة الناتو. هناك تأثير حقيقي، لدعوته للتوزيع العادل لأعباء الإنفاق في الحلف، إذ سيضيف الحلفاء الأوروبيون وكندا بحلول نهاية العام المقبل 100 مليار دولار على الإنفاق الدفاعي".

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من جهته، أعرب ترامب عن امتعاضه، لعدم إنفاق أعضاء الحلف على الدفاع بسخاء، كما تفعل الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب، ألمانيا بشكل خاص، لأنها تنفق حوالي 1% فقط من ناتجها القومي على احتياجات الناتو، في حين تنفق واشنطن 4.3% من ناتجها.

المصدر: إنترفاكس