إمام أوغلو يطالب اللجنة الانتخابية بإعلان فوزه وتنصيبه عمدة لاسطنبول

طالب مرشح المعارضة في تركيا أكرم إمام أوغلو، اللجنة الانتخابية العليا في البلاد، بإعلان فوزه في اسطنبول، وذلك بعد طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم في نتيجة الانتخابات المحلية.

وقال أوغلو للصحفيين تعليقا على قرار اللجنة العليا إعادة فرز الأصوات في عدة دوائر باسطنبول: "قد تكون هناك أخطاء بسيطة في عملية فرز الأصوات، ولكن النتيجة لن تتغير".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر باسطنبول، حيث يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة الذي نال أغلبية الأصوات على النطاق الوطني.

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وجاء قرار اللجنة بعد أن قدم حزب العدالة والتنمية طعنا في نتيجة الانتخابات البلدية في اسطنبول على خلفية وقوع "أخطاء ومخالفات وتحايل تتناقض مع قوانين الانتخابات".

ومني حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتكاسات في الانتخابات المحلية مع خسارة حزبه العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001، ويتجه نحو الخسارة الأكبر على الإطلاق في مدينة اسطنبول، حيث لا يزال هناك نحو 300 ألف صوت لم يتم فرزها.

المصدر: وكالات