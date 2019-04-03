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انطلاق لقاء آسيان الوزاري حول أمن الحدود في بانكوك

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انطلاق لقاء آسيان الوزاري حول أمن الحدود في بانكوك
Sputnik
بانكوك عاصمة تايلاند
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بدأت في بانكوك أعمال لقاء أمن الحدود، الذي يشارك فيه وزراء وكبار الخبراء من بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والبلدان الشريكة.

ويشرف على تنظيم اللقاء الذي سيستمر يومين، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتايلاند، التي تترأس منظمة آسيان حاليا.

وسيبحث اللقاء تنسيق جهود آسيان والدول المجاورة، لضمان أمن الحدود والحد من الجريمة عبر الحدود، والاتجار بالمخدرات.

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وخلال افتتاحه للقاء اليوم، أشار رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى أهمية تعاون دول الرابطة مع الشركاء، في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود.

ويرى المراقبون أن إزالة بعض الحواجز الجمركية وحرية حركة البضائع ورؤوس الأموال والأفراد داخل رابطة آسيان في السنوات الأخيرة، ساهم في زيادة الاتجار بالمخدرات وأنواع أخرى من الجرائم عبر الحدود.

وتضم آسيان، تايلاند وفيتنام ولاوس وبورما، وماليزيا وسنغافورة والفلبين، وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا.

المصدر: نوفوستي

 

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