استطلاع إسرائيلي: ثلث المثليين سيصوتون لـ"أزرق أبيض" في انتخابات الكنيست

أظهر استطلاع رأي أجرته جمعية المثليين في إسرائيل قبل أيام من انتخابات الكنيست، أن 31% من المثليين سيصوتون لصالح تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس.

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وبيّن الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت، وشارك فيه حوالي 550 شخصا، أن 23% من المثليين سيصوتون لصالح حركة "ميرتس"، ما يشير إلى تراجع تأييد هذه الفئة لحزب "ميرتس" اليساري، والتحاقهم بالقوة السياسية الجديدة المتمثلة في تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، وذلك بعد أن صوت 30% من المثليين لصالح حزب "ميرتس" في انتخابات 2015.

كما أظهر الاستطلاع الجديد أن 24% من المثليين يؤيدون حزب "العمل"، ما يعني أيضا تراجع نسبة تأييد هؤلاء للحزب مقارنة بانتخابات بعام 2015، حيث صوّت لصالحه 31%.

ووفق الاستطلاع أيد 6% من المثليين حزب الليكود، فيما كان نصيب الحزب من أصواتهم 9% في انتخابات 2015.

علاوة على ذلك، أعلن 4.5 من المثليين أنهم سيصوتون في الانتخابات المقرر في التاسع من الشهر الجاري، لصالح حزب "هوية" الذي يرأسه موشيه فيجلين، فيما انحازت نسبة مماثلة لحزب "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبكسيس.

يذكر أن زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، تعهد في الأيام الماضية بالعمل على تقديم "دعم واسع" لمثليي الجنس على المستوى التشريعي حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

المصدر: i24NEWS