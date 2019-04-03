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إسرائيل تحظر "الرقص الجنسي" في نواديها الليلية

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إسرائيل تحظر
Reuters
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أصدر النائب العام في إسرائيل شاي نيتسان قرارا يحظر على أصحاب النوادي الليلية تقديم خدمات "الرقص في أحضان الرجال" لزبائنهم.

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ويمنح هذا القرار، الذي جاء في إطار "مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر"، الجهات المعنية صلاحيات مقاضاة المخالفين.

ويتماشى هذا القرار مع أمر كانت أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل نحو شهر ونصف.

وقرر النائب العام حظر الترويج وتقديم خدمات جنسية مقابل المال، ويخص القرار كل من يقوم بالترويج لذلك بواسطة مطابع أو عن طريق إقامة مواقع محسوبة، وليس على النساء اللواتي يقدمن هذه الخدمات.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

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