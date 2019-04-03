غوايدو يخشى خطفه بعد رفع الحصانة عنه

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو عن خشيته من التعرض للخطف أو الاعتقال في الأيام المقبلة، بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة البرلمانيّة عنه.

إقرأ المزيد

وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا: "قد يحاولون خطفي... تعلمون كيف يتصرف النظام".

وأكد غوايدو أنه سيواصل عمله رغم قرار الجمعية الوطنية التأسيسية التحقيق معه، وقال في خطاب أمام مؤيديه "على أي حال، لن نتحول عن طريقنا".

ولفت إلى أنه في صياغة الجمعية التأسيسية لا يوجد أي بند يتضمن حكم رفع الحصانة البرلمانية، وأضاف أنه "غدا سيواصل العمل والخروج للشعب الفنزويلي".

وطلبت المحكمة العليا الفنزويلية الاثنين من الجمعية التأسيسية، رفع الحصانة البرلمانية عن غوايدو المتهم بعدم الامتثال لقرار حظر مغادرته البلاد، حيث أجرى جولة بدأها في أواخر فبراير واستمرت حتى أوائل مارس شملت كلا من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور لحشد تأييده.

المصدر: وكالات