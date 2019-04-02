موسكو: نعتزم مواصلة تطوير التعاون مع بيونغ يانغ

قال وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، خلال اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية العليا لكوريا الشمالية، كيم يونغ نام، إن روسيا تعتزم مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك بأن "وزير الداخلية أعلن أن روسيا تثمن علاقات الصداقة وحسن الجوار مع كوريا الشمالية وتلتزم التزاما راسخا بمواصلة الخط المبدئي لتنمية التعاون الثنائي المتبادل المنفعة".

وأضافت أن كولوكولتسيف أطلع كيم يونغ نام خلال الاجتماع، على العمل الواسع النطاق الذي قامت به الأجهزة الأمنية الروسية لضمان الأمن خلال كأس العالم العام الماضي.

وتابعت: "ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا، وأشارا إلى تكثيف الاتصالات بين الأجهزة الروسية والكورية الشمالية، بما في ذلك من خلال أجهزة إنفاذ القانون".

وأشارت إلى أن الوزير الروسي رحب بعزم قيادة كوريا الشمالية على إرسال ممثليها للمشاركة في أحداث دولية كبرى ستعقد في روسيا هذا العام، من بينها مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، والاجتماع الدولي العاشر للممثلين الساميين المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنتدى الاقتصادي الخامس الشرقي وغيره من الأحداث.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، عقدت محادثات في بيونغ يانغ بين وزيري الداخلية الروسي والكوري الشمالي، ناقشا خلالها قضايا التعاون بين البلدين في تطبيق القانون.

المصدر: تاس