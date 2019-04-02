ماي: سأطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلا آخر لـ "بريكست"

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلا آخر لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وقالت ماي في كلمة بثها التلفزيون البريطاني، مساء الثلاثاء: "سنحتاج لتمديد آخر للعمل بالمادة 50 (من معاهدة الاتحاد الأوروبي حول خروج الدول الأعضاء من الاتحاد)"، مضيفة أن هذا التمديد سيكون "قصيرا لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا".

وأضافت ماي: "يتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان انسحابنا (من الاتحاد) في الوقت المناسب وبطريقة منظمة".

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وأكدت ماي أنها ستجلس اليوم الثلاثاء مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في محاولة لـ "كسر الجمود" في البرلمان بشأن "بريكست".

وقالت بهذا الصدد: "أتحرك اليوم لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نخرج من الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق".

يذكر أن بريطانيا باتت مهددة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بعد أن رفض البرلمان صفقة ماي مع بروكسل بشأن "بريكست" للمرة الثالثة أواخر الشهر الماضي. كما رفض البرلمان يوم الاثنين جميع المقترحات البديلة بخصوص "بريكست".

المصدر: رويترز