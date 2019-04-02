ترامب: لا نزال نسعى لتحسين العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على تحسين العلاقات مع روسيا، وأعرب عن أمله بأن تتمكن واشنطن من التواصل مع موسكو بشكل جيد.

وقال ترامب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في البيت الأبيض، الثلاثاء: "آمل بأنها (روسيا) لن تشكل خطرا على الأمن، وآمل بأن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك مع الصين وجميع الدول".

وتطرق ترامب إلى موضوع النفقات الدفاعية للناتو، علما بأن واشنطن تصر على زيادة كل دولة في الحلف لنفقاتها الدفاعية حتى تصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

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واشتكى ترامب من أن تقاسم النفقات لا يزال غير متساو بين أعضاء الناتو، ومع ذلك أشار إلى حدوث "تقدم كبير" في هذا المجال.

وانتقد ترامب ألمانيا بشكل خاص، وقال: "ألمانيا لا تقدم مساهمة عادلة... وهم لا يدفعون ما يجب أن يدفعوه. وما يدفعونه يقترب من 1 بالمئة".

يذكر أن دول الناتو تعهدت خلال قمة الحلف في ويلز عام 2014 برفع نفقاتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، لكن معظمها لم يصل بعد إلى هذا المستوى حتى الآن ولا تزال الولايات المتحدة تتحمل الجزء الأكبر من نفقات الناتو.

المصدر: وكالات