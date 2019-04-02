تيموشينكو: رغم التزوير لن أطعن في نتائج الانتخابات

أعلنت زعيمة حزب "باتكيفشينا" ("الوطن") يوليا تيموشينكو أنها لن تقدم طعونا في نتائج انتخابات الرئاسة الأوكرانية، على الرغم من اتهامها للرئيس الحالي بيترو بوروشينكو بالتزوير.

وقالت تيموشينكو في مؤتمر صحفي لها، اليوم الثلاثاء: "بوسعي أن أقول بكل تأكيد إن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو زور نتائج الانتخابات".

وأضافت أنها لن ترفع أي دعاوى أمام المحكمة، موضحة: "خلال الانتخابات توجهنا إلى المحكمة أكثر من مرة، ولكن بعد إصلاح المنظومة القضائية خصخصها الرئيس، وهي تعمل بالتزوير مثل الانتخابات الرئاسية".

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وتابعت: "لا توجد منظومة قضائية في أوكرانيا ومن المستحيل الطعن في نتائج الانتخابات".

وأكدت كذلك أنها لن تدعو أنصارها للخروج إلى الشوارع في مظاهرات لأن "البلاد على حافة الهاوية".

وأضافت: "لكن نضالنا من أجل أوكرانيا ديمقراطية وأوروبية لم ينته... وتبقى لدينا فرصة أخرى لتغيير كل شيء وتطبيق نهجنا، ألا وهي الانتخابات البرلمانية".

يذكر أن نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، التي جرت يوم 31 مارس الماضي، تظهر فشل يوليا تيموشينكو في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات، بعدما حلت تيموشينكو في المركز الثالث بحصولها على 13.39 بالمئة من الأصوات.

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وتصدر السابق الانتخابي مرشح حزب "خادم الشعب"، الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو، اللذان حصلا على 30.22 و15.92 بالمئة من الأصوات على التوالي، حسب نتائج فرز 99 بالمئة من الأصوات، ووصلا إلى الجولة الثانية التي ستجرى يوم 21 أبريل.

المصدر: وكالات