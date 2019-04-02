بوتين يؤكد لعلييف استعداد روسيا للمساهمة في تسوية نزاع قره باغ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف استعداد روسيا للمساهمة في تسوية النزاع في منطقة قره باغ.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان له اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي "أكد أهمية تكثيف التفاوض بين باكو ويريفان.

وأعرب عن استعداد روسيا لمواصلة المساهمة في البحث عن سبل لتسوية قضية قره باغ سلميا، وتحديدا في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظم الأمن والتعاون في أوروبا".

وأكد الرئيسان في مكالمتهما كذلك على عزمهما تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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ويأتي ذلك في أعقاب اللقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في فيينا يوم 29 مارس الماضي، حيث ناقشا تسوية النزاع بين الأرمن والأذربيجانيين في قره باغ.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين اتصالا مع رئيس الوزراء الأرمني، وأطلعه الأخير على نتائج المناقشات في فيينا. وأكد الرئيس بوتين له أيضا استعداد موسكو للمساعدة في البحث عن حلول سلمية لقضية قره باغ.





المصدر: وكالات