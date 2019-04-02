أمريكيون: لا ضير في أن يكون رئيسنا مثليّ الهوى وكثيرون متحمسّون للفكرة

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أجرته وسائل إعلام أمريكية، أن أكثر من نصف سكان البلاد لا يمانعون رؤية رئيس مثلي الجنس على كرسي الحكم في البيت الأبيض.

وأظهر الاستطلاع الذي نظمته NBC News وWall Street Journal، أن 54% من الأمريكيين أظهروا موقفا إيجابيا تجاه المرشحين مثلي الجنس للرئاسة، فيما أكد 14% أنهم متحمسون للفكرة.

وأجري الاستطلاع بعد إعلان الديمقراطي بيت بوتيجيج عمدة مدينة ساوث بند بولاية إنديانا الأمريكية، المنتمي لجيل الألفية والمثلي جنسيا، عزمه على الترشح لرئاسة البلاد في انتخابات 2020 الرئاسية.

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وسيكون بوتيجيج، الذي اعترف علنا بهواه المثلي عام 2015، أول مسؤول مثلي منتخب يترشح لرئاسة البلاد.

وأشار الاستطلاع إلى تغير كبير في موقف الأمريكيين من هذه القضية منذ 2006، حيث كان أكثر من ثلثيهم غير راضين عن ترشح المثليين أو المثليات لمنصب الرئيس في البلاد.

المصدر: نوفوستي