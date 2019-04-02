إصابة العشرات بانفجار للغاز في جنازة صينية
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أصيب 66 شخصا على الأقل بانفجار للغاز خلال تشييع جنائزي في قرية كانسيوان في مقاطعة خابي بالصين.
ونشر موقع "نيوز بكين" شريط فيديو عن الحادث، وذكر أن أسطوانة الغاز التي كانت تستخدم في طهي وجبة الوداع التقليدية بعد الدفن انفجرت خلال المراسم.
وتسبب الانفجار باندلاع حريق، بث الذعر في نفوس المشيعين الذين تدافعوا، وأصيب كثيرون منهم دوسا تحت الأقدام.
وقالت الشرطة، إنها اعتقلت 4 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم قواعد الأمن والسلامة في استخدام الغاز، وأضافت أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى.
المصدر: لينتا رو
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