لافروف: نحن معنيون بتجاوز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأزمتها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، إن موسكو معنية بتجاوز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأزمتها.

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وقال لافروف خلال لقائه الأمين العام للمنظمة فرناندو أرياس غونزاليس، إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيش انقساما حقيقيا، والوضع فيها لا يرضي​​​ في ظل محاولات تسييس مختلف جوانب أنشطتها".

وأضاف أن موسكو قلقة حيال تشكيل آلية توجيه التهم في المنظمة، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في صلبها.

وقال: "نحن على ثقة تامة بأنه لا يمكن دون حشد الجهود المشتركة وتعاون جميع الدول التي تدرك عمق المشكلة، إنعاش المنظمة وإعادتها إلى مسار العمل التوافقي بلا أي وجه من التسييس".

وكانت موسكو قد رفضت تمويل الجهاز الخاص الذي قررت المنظمة استحداثه لتنفيذ صلاحياتها الجديدة المتعلقة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم.

وفي نوفمبر، تبنت المنظمة بأغلبية الأصوات قرارا بتوسيع صلاحياتها، بحيث تتولى مهمة تحديد الجهات المسؤولة عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وانتقاصا من صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

المصدر: "نوفوستي"